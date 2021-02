Szczecin. Brutalnie pobili księdza, bo chcieli odprawić mszę. Zapadł wyrok

Ksiądz prałat Aleksander Ziejewski został napadnięty i brutalnie pobity w lipcu 2019 roku w zakrystii Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie . Mężczyźni wtargnęli do świątyni chwilę przed mszą.

Jak przekazał wtedy pracownik parafii Andrzej Belerski, napastnicy bili księdza różańcem po twarzy. On także został pobity. Uderzono go pięścią tak, że nie mógł podnieść się z krzesła. Belerski oraz ksiądz Ziejewski trafili do szpitala. Tam m.in. zszyto im porozcinane twarze.