Szczątki i dokumenty znalezione w Tatrach. To koniec rocznych poszukiwań?

Tatry. TOPR o znalezieniu dokumentów Joanny F.

O znalezieniu rzeczy, które mogły należeć do Joanny F., w swoich kronikach poinformowało TOPR. "Po godz. 14-tej Policja powiadomiła Centralę TOPR, że na Kozim Tarasie w płn. masywie Zadniego Granata, znaleziono rzeczy i elementy ubrania należące prawdopodobnie do zaginionej we wrześniu 2020 r. Joanny F. W tamten rejon z Murowańca udało się dwóch ratowników, którzy znaleźli jeszcze kilka elementów mogących należeć do poszukiwanej. Znalezione przedmioty przekazano Policji" czytamy we wpisie z 21 czerwca.