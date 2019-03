"Szarża" Leszka Czarneckiego na ekipę TVP. Roman Giertych: Kolejny skandal pseudodziennikarzy

Przedsiębiorca Leszek Czarnecki zaatakował operatora "Magazynu Śledczego" Anity Gargas. Według TVP wściekłość miały wywołać pytania o "sprzedaż 'toksycznych' obligacji przez Inea Bank". Zupełnie inaczej sprawę widzi jego pełnomocnik, Roman Giertych.

Nagle przedsiębiorca zaczyna przyśpieszać w kierunku operatora kamery. Widać jak obraz skacze, słychać również pytanie "co pan robi". Potem panowie mijają reportera i wsiadają do samochodu.

Do sprawy odniósł się również na Twitterze mecenas Roman Giertych. "Gdy skończyłem opowieść o tym, jak Jacek Kurski chodził po Sejmie i krzyczał z powodu przegranej debaty, L. Czarnecki ruszył żwawym krokiem do samochodu. Ekipa TVP wściekła, że ich zignorowaliśmy próbowała zablokować mu drogę odpychając go. Kolejny skandal pseudodziennikarzy" - tłumaczy Giertych.

Czarnecki był we wtorek był przesłuchany z użyciem wariografu. Zanim zdążył wejść do budynku prokuratury musiał zmierzyć się z kilkunastoma osobami, które przyszły go "przywitać". "Kiedy zwróci Pan pieniądze" - krzyczeli do biznesmena.