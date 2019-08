Szarpanina na wiecu wyborczym kandydatki PiS. Wyprowadzono mężczyznę

Wybory parlamentarne 2019. Agata Wojtyszek jest kandydatką PiS na świętokrzyskiej liście. Zorganizowała wiec wyborczy, na którym pojawił się mężczyzna niechętny polityk. Dał temu wyraz. Skończyło się mandatem.

"Zakłócał ład społeczny"

Za co został ukarany? Za to, że kiedy inni krzyczeli "Agata!", on "naruszał porządku publicznego" czy "zakłócał ład społeczny".

- Policja jest wszędzie tam, gdzie może dochodzić do popełniania wykroczeń. Ten mężczyzna został wyprowadzony ze zgromadzenia. Kiedy oddalał się, jeszcze coś krzyczał. Dosłownie wszedł na policjantów, którzy go wylegitymowali i poinformowali, że ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wówczas sprawą zajmie się sąd. Przyznał się do wykroczenia i przyjął mandat - wyjaśnia Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.