Szalone SPA dzików. Zabawne zdjęcia zostały hitem w sieci

Autorka wykonanych przypadkowo zdjęć humorystycznie opisała je jako "błotne SPA" dzików. I rzeczywiście, możemy na załączonych kadrach podziwiać harce zwierząt w wielkich błotnistych kałużach, które powstały po deszczu. Po udanej zabawie rodzina udała się na polanę, by powygrzewać się na słońcu. Pani Magda zaznaczyła, że zdjęcia wykonała z ukrycia. Lepiej nie zbliżać się do dzików, nawet jeśli wyglądają one miło i zabawnie.