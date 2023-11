Zdumiewające odkrycie na chorwackiej wyspie. Mieszkańcy przerażeni

- Nie jesteśmy pewni, czy szakale same dotarły na wyspę, czy zostały tu przywiezione. Nawet jeden osobnik to za dużo. Jeśli w ciągu najbliższych lat szakale zaczną się tutaj rozmnażać i rozprzestrzeniać, to może to mieć katastrofalne skutki - ostrzegał Berisza Meljankić, prezes lokalnego towarzystwa łowieckiego "Kamenjarka".