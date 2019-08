Syria. Wojska rządowe wkroczyły do rebelianckiej prowincji Idlib

W poniedziałek do Chan Szejkun w prowincji Idlib wkroczyły syryjskie siły rządowe. Razem z koalicjantami udało im się przejąć część miasta z rąk rebeliantów, którzy mieli być wspierani przez turecki konwój zaledwie kilka godzin wcześniej.



Od 2014 Chan Szajhun miało znajdować się w rękach islamskich rebeliantów, którzy zbombardowali je gazem bojowym sarin trzy lata później. Kiedy syryjska armia weszła do miasta, doszło do wymiany ognia - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ministerstwo obrony w Turcji zawiadomiło o ataku na konwój wojskowy w poniedziałek. Zmierzał on do punktów obserwacyjnych mieszczących się na północnym zachodzie Syrii. W wyniku inwazji zginęło trzech cywilów, dwanaście kolejnych osób zostało rannych. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Może to być lotnictwo rosyjskie lub syryjskie.