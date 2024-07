Sypią się alerty. Podano, gdzie będzie najbardziej niebezpiecznie

Oprócz tego w krótkim wpisie w mediach społecznościowych dotyczącym pogody na poniedziałek przekazano: "W dzień na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur z opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Opady w czasie burz do 45 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C na płn. zach. do 32 st. C na wschodzie i południu. Wiatr w czasie burz w porywach do 80 km/h".