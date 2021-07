Syndrom "długiego Covidu" może być gorszy od choroby

Dr Steven Phillips i dr Michelle Williams opublikowali w magazynie "New England Journal of Medicine" artykuł, w którym opisują syndrom "długiego Covidu". Ich zdaniem, ta występująca po zakażeniu koronawirusem długotrwała dolegliwość, może dotykać nawet 15 milionów Amerykanów. "Chociaż dane wciąż się pojawiają, średni wiek pacjentów z 'długim Covidem' wynosi ok. 40 lat, co oznacza, że większość jest w najlepszych latach pracy" - piszą badacze.