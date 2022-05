Syn Schumachera miał groźny wypadek. Bolid rozpadł się na części

Obecnie Tor Circuit de Monaco, którego budowa co roku trwa ponad dwa tygodnie, tworzą ulice Monte Carlo i La Condamine. Na trasie jest sporo wzniesień, ciasnych zakrętów i bardzo wąskich odcinków. To powoduje, że jest to jeden z najbardziej wymagających torów F1, na którym praktycznie tylko w jednym miejscu istnieje możliwość wyprzedzania. Jednocześnie tor uważany jest przez kierowców za jeden z najbardziej niebezpiecznych, choć z racji mniejszych prędkości nie dochodzi tam do wielu groźnych wypadków.