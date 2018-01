Syn samochodem, ojciec na traktorze. Policja zatrzymała obu tej samej nocy

Policja zatrzymała 20-letniego mieszkańca gminu Milejów, który wraz z trzema kolegami uciekał samochodem przed funkcjonariuszami, którzy chcieli przeprowadzić kontrolę drogową. Po zatrzymaniu mężczyzny, w czasie jego przesłuchania, zatrzymano kolejnego kierowcę, który okazał się być ojcem aresztowanego 20-latka. Jechał traktorem pod wpływem alkoholu.

Ok. godziny 2 w poniedziałkową nocy, w Milejowie, policjanci drogówki zasygnalizowali nadjeżdżającemu seatowi, by zatrzymał się do kontroli. Kierowca gdy tylko to spostrzegł, przyspieszył i zaczął uciekać. Patrol ruszył za nieposłusznym kierowcą w pościg, który zakończył się dopiero w Klarowie. Gdy tylko seat się zatrzymał, natychmiast wybiegło z niego trzech młodych mężczyzn. Jednego z nich udało się zatrzymać - to 32-letni mieszkaniec gm. Milejów. Mężczyzna nie chciał współpracować z policjantami. Odmawiał podania swoich danych osobowych oraz ujawnienia kto kierował samochodem w czasie pościgu.