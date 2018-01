Syn generała SS grozi Magdalenie Ogórek: Jutro zablokuję jej książkę w sądzie

Horst Waechter chce zablokować dystrybucję książki Magdaleny Ogórek - ustaliła Wirtualna Polska. Syn generała SS, tytułowego bohatera publikacji, od dawna przekonuje, że jego ojciec był "dobrym nazistą", a w Krakowie i Lwowie starał się pomagać Żydom, Polakom i Ukraińcom. Dlatego przekonuje, że Ogórek dopuściła się kłamstw, w dodatku oszukała jego i jego rodzinę, pozując na przyjaciółkę.

Burza wokół książki Magdaleny Ogórek trwa. Wiele wskazuje na to, że autorka i jej wydawnictwo będą musieli zmierzyć się z pozwem Horsta Waechtera, syna tytułowego "Generała SS, który ograbił Kraków". W czwartek 18 stycznia chce on złożyć w sądzie wniosek o zablokowanie dystrybucji książki. Austriak przekazał nam tę informację w odpowiedzi na naszą prośbę o komentarz do oświadczenia, które wydał po publikacji książki.