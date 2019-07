Syn Beaty Szydło chce ratować ludzi przed rakiem. Prowadzi pierwsze badania

O młodszym synu Beaty Szydło, zrobiło się głośno z powodu ślubu, który kilka dni temu opisywały media. Do tej pory niewiele było informacji, czym zajmuje się 25-letni Błażej Szydło. Jak udało nam się dowiedzieć, wybrał on karierę naukowca.

To kilka publikacji naukowych dotyczących mechanizmów związanych z powstawaniem chorób nowotworowych. Niedawno grupa naukowców, w której działa Błażej Szydło opublikowała obszerne podsumowanie badań nad enzymem MGMT, który w uproszczeniu odpowiada na ochronę i DNA komórki przed mutacjami wywołującymi raka.

Badania nad MGMT są prowadzone na całym świecie. Naukowcy sądzą, że ten enzym to klucz do stworzenia bardziej skutecznych terapii chorób nowotworowych i to w najbardziej śmiertelnych postaciach raka.