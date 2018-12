Sylwester z politykiem. Polacy wskazali, z kim bawiliby się najlepiej

Z którym politykiem warto pójść na imprezę Sylwestrową? Takie pytanie zadano Polakom w sondażu dla serwisu rp.pl. Większość odpowiedziała, że tę wyjątkową noc chciałaby spędzić z... Robertem Biedroniem. Na podium znalazł się jeszcze Donald Tusk i Andrzej Duda.

- Kobiety częściej zdecydowałyby się na spędzanie tego wieczoru z Robertem Biedroniem (13 proc. vs 10 proc. mężczyzn), zaś mężczyźni z Donaldem Tuskiem (14 proc. vs 8 proc. kobiet). Z Andrzejem Dudą najczęściej świętować chcieliby młodzi, do 24 lat (22 proc.), wraz ze wzrostem wieku ten odsetek spada do 7 proc. w grupie powyżej 50 lat - mówi "Rzeczpospolitej" Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.