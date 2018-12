Sylwester w Warszawie 2018/2019

Sylwester w Warszawie najhuczniej obchodzony będzie na placu Bankowym, gdzie zgromadzą się dziesiątki tysięcy osób, by pod sceną zatańczyć i zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak, Edytą Górniak, Andrzejem Piasecznym i wieloma innymi artystami. Warszawski sylwester 2018/2019 zawita również do stołecznych klubów, barów i restauracji, a nawet do kin i licznych instytucji kultury (opery, filharmonii, teatrów).

Sylwester w Warszawie będzie huczną imprezą, której centrum, podobnie jak w zeszłym roku, stanie się plac Bankowy. Tłumy opanują jednak całe centrum miasta (iStock.com)

Miejski sylwester – Warszawa 2018

Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na 19.45, ale już o 19 będzie można zajmować miejsca pod sceną. Wydarzenie poprowadzą: Magda Mołek, Gabi Drzewiecka, Filip Chajzer, Agustin Egurrola i Marcin Prokop. Podczas sylwestra w Warszawie tym razem nie odbędzie się pokaz sztucznych ogni, ale niebo rozświetlą kolorowe lasery. Decyzję dotyczącą rezygnacji z fajerwerków ogłosił niedawno nowy prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Sylwester Warszawa – teatr, opera, filharmonia

Z okazji sylwestra w Warszawie przygotowano również atrakcje dla miłośników kultury wysokiej. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia do obejrzenia będą liczne widowiska teatralne, a w operze i filharmonii zagrane zostaną uroczyste koncerty. Wśród najważniejszych wydarzeń tego wieczoru należy wymienić: galę sylwestrową Moniuszko w świecie Bel Canto (godz. 20.00, Teatr Wielki – Opera Narodowa),

symfoniczny koncert sylwestrowy pod batutą dyrygenta Jacka Kaspszyka (godz. 20.00, Filharmonia Narodowa),

spektakle w Teatrze Capitol: „Cud” (godz. 18.00) oraz „Kiedy kota nie ma…” (godz. 17.30, 21.30),

spektakle "Wszystko o mężczyznach" (godz. 18.00) i "Tresowany mężczyzna" (godz. 18.30) oraz wieczór kabaretowy Emiliana Kamińskiego (godz. 18.00 i 21.30) w Teatrze Kamienica,

koncert "Zakochaj się w musicalu!" pod batutą Tomasza Filipczaka w Teatrze Syrena (godz. 18.30 i 21.30),

spektakle "Szalone nożyczki" (godz. 20.15) i "Tydzień, nie dłużej..." w Teatrze Kwadrat (godz. 21.00),

spektakle "Mąż i żona" (godz. 19.00) i "Marlena. Ostatni koncert" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (godz. 21.00),

spektakl "Mayday 2" w Och-Teatrze (godz. 17.00 i 19.30),

spektakl "Kinky Boots" w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy (godz. 21.00),

spektakl "Apartament prezydencki" w Teatrze Komedia (godz. 21.00),

spektakle "Zbrodnie serca" oraz "Ludzie i anioły" w Teatrze Współczesnym (godz. 19.00),

spektakl "Piloci" w Teatrze Muzycznym Roma (godz. 19.00),

spektakl muzyczny "Jak w przedwojennym kabarecie" w Teatrze Żydowskim im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich. Centrum Kultury Jidysz,

spektakl muzyczny "Twist and shout" w Teatrze Rampa (godz. 20.00).

Sylwester w kinie – Warszawa 2018

Warszawiacy będą też mieli możliwość spędzenia sylwestra w kinie. Zainteresowani taką formą witania Nowego Roku nie tylko obejrzą pokazy przedpremierowe, ale również zjedzą poczęstunek, wzniosą toast lampką szampana, a nawet pobawią się na sali kinowej przy muzyce. Zaplanowano następujące wydarzenia:

W Multikinie (Filmowe Party Sylwestrowe 2018): maraton filmowy: "Teraz albo nigdy", "Green Book", "Pech to nie grzech" (godz. 19.00),

maraton filmowy: "Green Book", "Mój piękny syn", "Oni" (godz. 19.00).

W Kinie Luna (Hawajski Sylwester): godz. 19.30: welcome drink,

godz. 20.30: projekcja "Green Book",

godz. 22.40: zabawa z DJ-em,

godz. 2.30: projekcja "Władcy Paryża".

W Kinie Muranów (Filmowy Bal Sylwestrowy): godz. 20.30: projekcja filmu "Oni",

godz. 23.15: poczęstunek i zabawa z DJ-em,

godz. 1.00: projekcja filmu "Wszyscy wiedzą",

godz. 13.15: poczęstunek i zabawa z DJ-em,

godz. 4.00: projekcja filmu "Winni",

godz. 5.30: zakończenie imprezy.

W Kinie Atlantic: godz. 20.30: projekcja filmu "Faworyta",

godz. 22.30: zabawa taneczna, catering, fotobudka,

godz. 00.00: przywitanie Nowego Roku z kieliszkiem szampana, losowanie nagród przygotowanych przez partnerów kina,

godz. 01.00: projekcja filmu "Green Book",

godz. 03.30: projekcja filmu "Wszyscy wiedzą".

W Kinie Praha (Rodzinny Wieczór Sylwestrowy): godz. 18.00: zabawa z DJ-em, animatorami, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek,

godz. 19.30: projekcja wybranego filmu ("Mary Poppins powraca", "Królowa Śniegu: po drugiej stronie lustra" lub "Spider Man Uniwersum").

W Kinotece (Sylwestrowa Noc Filmowa): godz. 18.30: projekcja filmu "Maria, królowa Szkotów",

godz. 21.30: projekcja filmu "Witajcie w Marwen",

godz. 0.00: przywitanie Nowego Roku lampką szampana,

godz. 1.00: projekcja filmu "Złe wychowanie Cameron Post",

w trakcie całego wydarzenia zabawa z DJ-em w hallu.