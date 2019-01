Sycylia: władze jednego z miast sprzedają opuszczone domy za 1 dolara

Władze jednego z miasteczek na Sycylii – Sambuca di Sicilia borykają się z brakiem mieszkańców. Chcąc temu zaradzić postanowiły sprzedać kilkadziesiąt domów za równowartość dolara.

Sambuca di Sicilia to włoskie miasteczko na Sycylii położone w prowincji Agrigento. Umiejscowione jest na wzgórzu z widokiem na śródziemnomorską wyspę i piękne plaże. Przez wielu jest uznawane za jedno z najpiękniejszych w Italii. W przeszłości, wygrywało nawet konkurs telewizji RAI na najpiękniejszą miejscowość Włoch.

Problemem miasteczka jest opuszczająca go ludność przenosząca się do większych miast. Władze postanowiły temu zaradzić. Dziesiątki opuszczonych domów zostały wystawione na sprzedaż w cenie zaledwie 1 dolara. - W przeciwieństwie do innych miast, które zrobiły podobne akcje dla rozgłosu, nasz ratusz jest właścicielem wszystkich domów wystawionych na sprzedaż - mówi Giuseppe Cacioppo, zastępca burmistrza miejscowości Sambuca di Sicilia. - Nie jesteśmy pośrednikami między starymi właścicielami a kupcami –zaznacza, cytowany przez RMF FM.