Święto Wojska Polskiego. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo przyleci na uroczystości

"Politico" przypomina, że europejski "tour" Pompeo zaczyna od spotkania z czeskim premierem Andrejem Babisiem. Następnie były dyrektor CIA odleci do Słowenii, później ma także udać się do Polski. Wśród możliwych destynacji znajduje się Austria - choć dokładny plan wizyty jest "na bieżąco ustalany i może zmienić się w ostatniej chwili".

Przypomnijmy, że USA redukują swoją obecność wojskową w Europie. 12 tys. żołnierzy stacjonujących na co dzień w Niemczech wróci do Stanów Zjednoczonych. Do Polski trafi element nowo utworzonej kwatery głównej V Korpusu Armii, które w razie jakiejkolwiek interwencji wojskowej ma koordynować wojska lądowe. Zmianie ulegnie także lokalizacja dowództwa całej U.S. Army w Europie - z Niemiec zostanie przeniesione bliżej Zachodu - do Belgii.