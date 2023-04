Święto Chrztu Polski. 14 kwietnia to szczególny dzień

Święto Chrztu Polski 2023. Akacja "Wywieś flagę"

W 2023 roku Akcja Katolicka wraz z Fundacją "Słowo" zachęcają, by Polacy w Święto Chrztu Polski - podobnie, jak w trakcie innych uroczystości państowych - wywiesili w widocznych miejscach flagi narodowe. - Chcemy przez to pokazać ścisły związek chrześcijańskiego fundamentu i polskiej państwowości - wyjaśniła w rozmowie z PAP-em prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Kobieta wskazała również, że promowana przez instytucje akcja "Wywieś flagę" ma zarówno upamiętnić decyzję Mieszka I, jak i skłonić do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość Polski i narodu.