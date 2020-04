14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. To historyczna data utworzenia państwa polskiego

Święto Chrztu Polski. Jak je obchodzić?

Mimo iż Święto Chrztu Polski jest świętem narodowym tak jak m.in. Święto Konstytucji 3 maja, czy też 11 listopada, to nie jest to dzień wolny od pracy. 14 kwietnia w sposób symboliczny wspominamy narodziny naszego kraju.

Ponieważ jest to nowe święto, nie ma jasno wyznaczonego sposobu jego obchodzenia. Były poseł Jan Klawiter, na Twitterze, nawoływał do wywieszania flagi w dniu Święta Chrztu Polski.

Warto pamiętać, że Święto Chrztu Polski w zasadzie nie różni się niczym od zwykłego dnia. Pomimo ustanowienia święta narodowego, 14 kwietnia idziemy do pracy, a w sklepach nie obowiązuje zakaz handlu. Poza przypomnieniem, że jest to ważna data, oraz organizacją prelekcji i wystaw z okazji rocznicy powstania Polski (te zostały odwołane z powodu pandemii), jest to zwykły dzień roboczy.