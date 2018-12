Święta Bożego Narodzenia. Warunki na drogach i pogodowe

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Jest to szczególny czas, który spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Okres przedświąteczny to również wzmożony ruch na drogach w całej Polsce. Wszyscy kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Podpowiadamy, jakie warunki będą panowały na drogach i jaka będzie pogoda w święta.

Święta Bożego Narodzenia. Warunki na drogach i pogodowe (PAP/EPA)

Święta Bożego Narodzenia: warunki na drogach. Uwaga na marznące opady i gołoledź

W ostatnich dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydaje szereg alertów ostrzegawczych pierwszego stopnia przed marznącymi opadami oraz gołoledzią. W najbliższych dniach będzie podobnie. Miejscowe opady deszczu ze śniegiem mogą stworzyć trudne warunki na drogach. Prognozy synoptyków wskazują, że złe warunki na drogach mogą dotyczyć praktycznie całej Polski.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zaleca się ostrożność oraz potrzebę śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda na najbliższe dni

Pogoda 21/22 grudnia (piątek/sobota). Deszcz ze śniegiem na wschodzie kraju

Zachmurzenie duże. Opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie do 4°C, 5°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 0°C, 3°C na wschodzie do 7°C, 8°C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h na południu i zachodzie oraz 70 km/h nad morzem.

Pogoda 23/24 grudnia (niedziela/poniedziałek - Wigilia). Deszcz oraz deszcz ze śniegiem praktycznie na terenie całej Polski

Zachmurzenie duże. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w niedzielę również deszczu. Na pozostałym obszarze opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4°C, -3°C na północnym wschodzie do 5°C na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od -1°C, 0°C na północnym wschodzie do 6°C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty.

Pogoda 25 grudnia (wtorek – Boże Narodzenie). Deszczowo na zachodzie. Możliwy śnieg na wchodzie Polski

Zachmurzenie duże. W północnej i zachodniej połowie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze na ogół opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C, -5°C na północnym wschodzie do 3°C, 4°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 0°C, 1°C na północnym wschodzie do 4°C, 5°C na zachodzie i północy. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h.

Pogoda 26 grudnia (środa – drugi dzień świąt). Rozpogodzenia i miejscowe opady śniegu na wschodzie

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie do 2°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od -1°C, 0°C na wschodzie do 3°C, 4°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północnym wschodzie w porywach do 65 km/h.