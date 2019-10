WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Świdnica. Zakonnice miały wyremontować zabytek. Nic nie zrobiły. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokurator ma sprawdzić, czy zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety świadomie doprowadziły do zniszczenia zabytku. Nadzór budowlany złożył zawiadomienie w tej sprawie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dawny szpital powiatowy w Świdnicy, który przejęły zakonnice (google maps) Jak informuje portal swidnica24.pl, sprawa dotyczy byłego szpitala powiatowego. W 2011 roku Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej odzyskało nieruchomość, którą państwo zabrało im po II wojnie światowej. Miał tu powstać dom opieki nad osobami starszymi. Zamiast tego budynek od lat niszczeje. Dodatkowo, jego duża część spłonęła dwa lata temu. Nadzór budowlany nakazał zakonnicom usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku dawnego szpitala. Elżbietanki jednak nie reagowały. Dlatego, jak pisze swidnica24.pl, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego złożył do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez właścicielki niszczejącego, zabytkowego obiektu. Zgodnie z decyzją wojewódzkiego inspektora budowlanego zakonnice mają nakaz dokonania napraw w części obiektu do stycznia 2020 roku, a w dalszej części do czerwca 2021 roku. Prokuratura potwierdza wpłynięcie zawiadomienia, które dotyczy popełnienia przestępstwa przez elżbietanki, które – zdaniem zawiadamiającego - nie dopełniały obowiązków wynikających z przestrzegania prawa budowlanego, tj. utrzymania budynku w należytym stanie technicznym oraz zaniechały niezbędnych remontów budynku m.in. pokrycia dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Za ten czyn wnikający ze złamania artykułu 91a prawa budowlanego grozi grzywna lub maksymalnie do roku więzienia. Budynek jest zabytkiem, dlatego śledczy wszczęli już śledztwo w tej sprawie. Prokuratura zajęła się także sprawą "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w związku z niewłaściwym stanem technicznym budynku oraz spowodowaniem bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej poprzez nieumyślne niszczenie zabytku w myśl ustawy o zabytkach". Biegli mają ocenić stan budynku, i wynikające z tego zagrożenia. Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl