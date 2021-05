Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Długie godziny pracy zabijają

Przedstawiciel WHO nawiązuje w ten sposób także do pandemii koronawirusa, która - według organizacji - może jeszcze przyczynić się do wzrostu przypadków śmierci z powodu długich godzin pracy i przepracowania. Światowa Organizacja Zdrowia jest zdania, że praca zdalna zwiększa jeszcze ryzyko nadgodzin, bo według licznych obserwacji, przyczynia się ona jeszcze do zwiększenia godzin pracy. - Mamy pewne dowody, które pokazują, że kiedy kraje wprowadzają lockdown, liczba przepracowanych godzin wzrasta o około 10 proc. - konkluduje Frank Pega.