Świąteczne zakupy w Niemczech. Braki w asortymencie, a nawet ograniczenia dla kupujących

Dziennikarze "Business Insidera" pojechali do kilku niemieckich marketów, aby sprawdzić, jak wygląda niemiecka rzeczywistość podczas przedświątecznych zakupów. Jak się okazuje, praktycznie w każdym brakowało niektórych towarów. Chociaż pracownicy sklepów robią, co mogą, aby "przykryć" niedobory, są one bardzo widoczne.