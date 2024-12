Listopad już za nami, a to oznacza jedno – rozpoczynamy sezon obdarowywania, który przypomina nam, jak wiele szczęścia kryje się w najmniejszych gestach. A na horyzoncie? Już widać migoczące światła i czerwoną barwę świątecznych ciężarówek Coca-Cola.

Płatna współpraca z marką Coca - Cola

Tak, to już! Grudniowa magia czeka, by po raz kolejny porwać nas w swoje objęcia i pokazać, jak ważne jest bycie z innymi i dzielenie się tym, co najważniejsze – życzliwością. Czas odkryć w sobie wewnętrznego Mikołaja!

Tradycja, która łączy pokolenia

Jak co roku, od niemal trzech dekad, w trasę po kraju ruszą świąteczne ciężarówki marki Coca-Cola, by umilić nam grudniowe odliczanie. Warto zatem wybrać się całą rodziną, grupą przyjaciół lub z na co dzień samotną sąsiadką na ich poszukiwanie i dać się na nowo zaczarować magii świąt.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Świat potrzebuje więcej Mikołajów!

W tym roku świąteczna ciężarówka odwiedziła już Wrocław (6 grudnia), Lubin (7 grudnia) i Łowicz (8 grudnia), a przed nią jeszcze Toruń (19 grudnia) oraz miasto, które konsumenci wybrali w głosowaniu. W tym roku jest to Ostrołęka, do której Coca-Cola zawita już 20.12. Miasto zostało wybrane przez konsumentów w aplikacji Coca-Cola, a wpływ na wynik mógł mieć każdy, pod warunkiem ukończenia 13 roku życia. Konkurencja była niemała, ponieważ o wizytę ciężarówki rywalizowały również: Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Świdnica, Grodzisk Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Puławy, Wieliczka, Zamość i Tarnobrzeg. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Ostrołęki to jednak właśnie województwo mazowieckie zamknie tegoroczną trasę.

© materiały partnera

Magia świątecznych wspomnień

Trasa ciężarówki i zaplanowane na niej atrakcje to niejedyne niespodzianki od Coca-Cola. W tym roku każdy, kto posiada mobilną aplikację marki, może wykorzystać ją do ożywienia swojego najpiękniejszego świątecznego wspomnienia. Wystarczy podzielić się nim z Mikołajem, a on – magiczną mocą sztucznej inteligencji – ożywi je w formie wyjątkowej animacji śnieżnej kuli.

A jeśli taki piękny moment dopiero przed tobą, zadbaj, by był NAPRAWDĘ wyjątkowy. Tak na poziomie "spotkania z Mikołajem"! Jak to zrobić? Poza tym, że musisz mieć powyżej 13 lat, wystarczy, że kupisz produkt biorący udział w promocji i wpiszesz kod spod nakrętki lub zawleczki w aplikacji do 20 grudnia br. W ramach akcji można wygrać wycieczkę do Wioski Świętego Mikołaja w Rovaniemi oraz świąteczne gadżety i vouchery. Lista produktów oraz więcej szczegółów dotyczących akcji dostępne są w zakładce loterii na stronie www.coca-cola.com/pl/pl.

Płatna współpraca z marką Coca - Cola