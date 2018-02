Swastyki i obraźliwe napisy na polskiej ambasadzie w Tel Awiwie

Antypolskie, obraźliwe napisy i swastyki pojawiły się na ogrodzeniu polskiej ambasady w Tel Awiwie. Izraelska policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Napisy - jak informuje angielskojęzyczny "The Times of Israel" pojawiły się w niedzielę rano. Dzień po tym, jak polski premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że "byli polscy sprawcy Holokaustu, tak jak byli żydowscy sprawcy, ukraińscy i rosyjscy, nie tylko niemieccy", co podsyciło jeszcze antypolskie nastroje w Izraelu.