Suwałki: Kurs na prawo jazdy. Zmarł kursant

Do tragicznego wypadku doszło podczas egzaminu na prawo jazdy w Suwałkach. Mężczyzna starający się o uprawnienia, niespodziewanie upadł. Nie udało się go uratować.

„48-letni mężczyzna w czasie zdawania egzaminu praktycznego na kategorię C+E podłączał przyczepę do samochodu, kiedy to nagle upadł. Egzaminator natychmiast to zobaczył, wezwał karetkę i podjął reanimację mężczyzny, która trwała aż to przyjazdu służb ratunkowych” - powiedział Henryk Grabowski, dyrektor WORD-u w Suwałkach.