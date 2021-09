Suski o "okupancie brukselskim". "To rezygnacja z suwerenności"

- Mamy zrezygnować z naszej suwerenności. Bo czym jest uznanie wyższości prawa europejskiego nad prawem polskim? To jest rezygnacja z suwerenności. Trzeba się temu przeciwstawić. A, że użyłem rzeczywiście ostrych słów - to właśnie po to, żeby dotarło to do Brukseli - oznajmił polityk PiS.