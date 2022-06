Superpełnia Truskawkowego Księżyca. Bliżej Ziemi już się nie da

We wtorek 14 czerwca przypadnie pełnia Księżyca, a kilkanaście godzin później naturalny satelita naszej planety przejdzie przez najbliższy Ziemi punkt swojej orbity. To oznacza okazję zobaczenia tzw. superpełni Księżyca, inaczej - superksiężyca. Choć kulminacja nietypowego zjawiska przypada w ciągu dnia, to wieczorem i w nocy będziemy mogli podziwiać ogromny Księżyc.