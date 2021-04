Superpełnia. Kiedy zobaczymy różowy Księżyc?

Z superpełnią mamy do czynienia w momencie, gdy Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. Astronomowie takie zjawisko nazywają perygeum. Różowy Księżyc wzejdzie na niebie w poniedziałkowy wieczór, jednak w pełnej okazałości będzie można go podziwiać dopiero po zmroku, aż do kulminacji o godz. 5.33 we wtorek 27 kwietnia.