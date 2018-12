"Sueddeutsche Zeitung": UE zbyt miękka w sporze z Polską

Polski rząd nadal ogranicza państwo prawa. A co robi Unia Europejska? Reaguje niezdecydowanie i zdradza swoje własne wartości. Nie należy się łudzić, że okazując wyrozumiałość łamiącym prawo, uratujemy jedność Unii - ocenia "Sueddeutsche Zeitung".

"Śledząc najnowsze informacje dotyczące sporu Warszawy z Brukselą o polski wymiar sprawiedliwości, można by sądzić, że w Polsce wreszcie wszystko zmierza w dobrym kierunku. Odpowiadając na skargę Komisji Europejskiej z końca września, Trybunał Sprawiedliwości (UE) zobowiązał Polskę do natychmiastowego przywrócenia do pracy bezprawnie wysłanych na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego. Wielu sędziów wróciło (do pracy), kontrolowany przez narodowo-populistyczną partię rządową PiS parlament uchwalił odpowiednią ustawę, prezydent Polski podpisał ją, chociaż zrobił to dopiero kilka dni temu, na krótko przed upływem terminu" - czytamy w komentarzu opublikowanym w piątkowym wydaniu "Sueddeutsche Zeitung".