"Sueddeutsche Zeitung" o geście Willy Brandta sprzed 50 lat: pojednanie, spory i handel

Milowy krok

"Przed uklęknięciem (przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie), które stało się symbolem znanym na całym świecie, Willy Brandt zwrócił się do Niemców: 'Układ z Warszawy ma zakończyć okres cierpienia i ofiar złej przeszłości'. Słowa ten kanclerz RFN wygłosił w przemówieniu 7 grudnia 1970 r. w Warszawie, a skierowanym do narodu w jego ojczyźnie” - czytamy w opiniotwórczej liberalno-lewicowej gazecie.

Brandt prosi o przebaczenie

Broessler i Hassel przypominają, że nie wszyscy Niemcy chcieli, aby w ich imieniu prosić Polaków o wybaczenie. 48 proc. ankietowanych uważało wtedy ten gest za przesadę, a tylko 41 proc. za odpowiedni. Umowa o normalizacji wzajemnych stosunków z 1970 r. była elementem "Polityki wschodniej" Brandta, ostro zwalczanej wówczas przez CDU. - Traktat nie rezygnuje z niczego, co nie byłoby już dawno temu stracone - bronił się wówczas Brandt.

Komunistyczne władze nieufne

Powrót do wizerunku Niemca jako przeciwnika

Autorzy zwracają uwagę, że okrągła rocznica gestu Brandta nie jest w Polsce wielkim wydarzeniem. "W czasie, gdy narodowo-populistyczny rząd PiS broni się w związku z demontażem państwa prawa przed utratą w przyszłości miliardów euro przekazywanych przez europejskich, a więc także niemieckich podatników, wspomnienie o geście pokory Brandta nie pasuje do wizerunku niemieckiego przeciwnika, który PiS raz po raz odnawia" - czytamy w "SZ".

Antyniemiecka propaganda pozostawia ślady

Autorzy piszą, że pisowska propaganda nie pozostaje bez echa w polskim społeczeństwie. Sympatia Polaków do Niemców, wzrastająca w latach 2008-2018 z 30 do 56 proc., spadła w lecie 2020 roku do 42 proc. Równocześnie, dwie trzecie Polaków popiera uzależnienie funduszy unijnych od praworządności.