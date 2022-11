"Sueddeutsche Zeitung": Bruksela mówi Węgrom "dosyć"

Władze Polski i Węgier szkodzą własnym krajom

Jeszcze bardziej obchodzi Unię to, że Orban w swoim kraju atakuje i demontuje wszystko to, co się składa na nowoczesną demokrację - państwo prawa, niezależne sądownictwo, wolne media, politycznych konkurentów - wylicza autor. "KE nie ma wielu możliwości, aby to zmienić, ale nie musi działań Orbana wspierać miliardami (euro) z funduszy unijnych" – podkreśla komentator.