STS gra z Mistrzem Polski

– Kontrakt sponsorski z obecnymi Mistrzami Polski, to to decyzja podjęta w oparciu o nasze doświadczenia i aspiracje. To także kolejny etap skutecznie i szeroko realizowanej od lat strategii wspierania rodzimego sportu - mówi Paweł Rabantek, Chief marketing officer w STS. - Jako zaangażowany sponsor, który wielokrotnie w ramach współprac sponsorskich swoimi działaniami wychodzi poza ramy zawartych umów, planujemy także w Częstochowie wspólnie z klubem aktywować kontrakt z korzyścią dla kibiców – dodaje.