Strzelanina w szkole w Finlandii. 12-latek zabił ucznia za znęcanie się

Chłopiec chodził do tej szkoły dopiero od kilku miesięcy; został do niej przeniesiony z początkiem bieżącego roku, jak podkreśliła policja na konferencji. Władze miasta Vantaa, w którym doszło do strzelaniny, przekazały, że w tym czasie nie wpłynęły do organów żadne informacje na temat przypadków znęcania się.