Strzelanina między żołnierzami. "Pokłócili się o podział łupów"

Między żołnierzami okupującymi Ukrainę doszło do starcia. Do tego stopnia pokłócili się o łupy, że zaczęli do siebie strzelać - przekazał ukraiński wywiad. Nie wiadomo, ilu żołnierzy zginęło, a ilu zostało rannych. Do starcia doszło między żołnierzami Federacji Rosyjskiej pochodzącymi z Buriacji i Czeczenii. W każdej z grup było ok. 50 wojskowych.