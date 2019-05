Strzał w samolocie czeskiego premiera. Padł z broni członka rządowej ochrony

Wylot premiera Czech Andreja Babisza z Brukseli opóźnił się wczoraj o godzinę. Gdy Babisz wsiadł do samolotu nagle na pokładzie rozległ się wystrzał. Okazało się, że padł on z broni członka rządowej ochrony.

Do incydentu doszło we wtorek wieczorem, na lotnisku w Brukseli. Samolot, którym Babisz miał wrócić z nieformalnego szczytu Rady Europejskiej właśńie przygotowywał się do startu. Nagle padł strzał.