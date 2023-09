Strefa ewakuacji w Zielonej Górze. Znaleziono bomby lotnicze

Strefa ewakuacji w Zielonej Górze

Planowana ewakuacja ma rozpocząć się we wtorek, o godzinie 7.30. Działania saperów, mające na celu bezpieczne usunięcie niewybuchów, mogą potrwać aż do godziny 13. Strefa ewakuacji obejmuje następujące ulice: Sportową, Klementowskich, część ulicy Zamenhofa, Czubińskiego, Zakręt, Dolną, Dolina Zielona od numeru 19 do sali weselnej, Wazów, Bema, Wyspiańskiego, Szafrana do ulicy Wazów oraz Dziką i Żabią.