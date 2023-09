Strażnicy mogą strzelać do migrantów? Bosak powiedział wprost

Dodał także, że granicy nie strzeże się wyłącznie dobrym słowem i gdy jest to konieczne, to Straż Graniczna po to ma broń, by jej użyć. Dopytywany, czy strażnicy mogą strzelać do migrantów, Bosak zareagował: "Pytanie, kto to jest migrant. Jeżeli ktoś atakuje strażnika, to jest migrant czy kryminalista?".