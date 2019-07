Strażacy walczyli z pożarem, stracili wóz. Pomoże szefowa MSWiA

Podczas walki z pożarem ścierniska w Lubomyślu strażacy-ochotnicy ze Złotnika stracili wóz gaśniczy. Elżbieta Witek zapowiedziała, że pomoże w zakupie nowego. Póki co druhowie będą korzystać ze sprzętu Państwowej Straży Pożarnej.

Do pożaru ścierniska w Lubomyślu (woj. lubuskie) doszło w piątek około godz. 16. W akcji udział wzięło 16 zastępów straży pożarnej . Ogień rozprzestrzenił się po ok. 30 hektarach pola. Służbom pracę utrudniał też silny wiatr, który zmieniał kierunek. W trakcie działań jeden z kierowców cofał, aby uciec od ognia. Nagle samochód zgasł i stanął w płomieniach.

Wszystkim strażakom udało się opuścić pojazd, jednak stracili wóź gaśniczy. Pojazd i sprzęt warty prawie milion złotych, który służby otrzymały pod koniec 2017 r., nadaje się tylko do kasacji. Ochotnicy z OSP Złotnik należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i działają razem ze strażakami zawodowymi. Internauci rozpoczęli już zbiórkę na nowy wóz dla druhów .

Pomoc obiecała również szefowa MSWiA. "Zobowiązałam Komendanta Głównego PSP Leszka Suskiego, do udzielenia pomocy OSP w Złotniku" - napisała w mediach społecznościowych Elżbieta Witek. "W najbliższych dniach KG PSP użyczy im samochód, którym ochotnicy będą mogli wyjeżdżać do akcji do czasu pozyskania nowego, w czym pomożemy" - dodała w kolejnym wpisie.