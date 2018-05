Strażacy ugasili pożar składowiska chemikaliów. Mieszkańcy wracają do domów

Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem w miejscowości Wszedzień k. Mogilna (woj. kujawsko-pomorskie). Jak informuje straż pożarna, ogień został opanowany, a obecnie trwa dogaszanie.

- Pożar wybuchł na placu składowym o wymiarach 155x60 metrów kwadratowych, a pożarem objęta została powierzchnia o wymiarach około 30x20 metrów kwadratowych. Chemikalia były składowane w zbiornikach różnej wielkości do 100 i 200 litrów na pryzmie – ustawione jeden na drugim, dochodziło to do trzech poziomów. Ogień nie rozprzestrzenił się na znajdujące się na działce budynki - hala magazynowa, portiernia i dwa ciągi garażowe po 30 i 40 przedziałów - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Piotr Bełcikowski.