Strażacy i straż graniczna dołączają do protestu policjantów

Strażacka "Solidarność" ogłosiła protest, a związek funkcjonariuszy straży granicznej informuje o gotowości do podjęcia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej - podaje RMF FM. Protestujący skupiają się obecnie na akcji informacyjnej, chcąc dotrzeć z postulatami do szerokiego grona odbiorców. Główne żądania dotyczą podwyżek płac oraz zwiększenia nakładów na wydatki rzeczowe, co jest związane z rosnącymi kosztami funkcjonowania służb.