Strażacy apelują o odśnieżanie dachów

Państwowa Straż Pożarna na swoim Twitterze przypomniała o zagrożeniu, na które często nie zwracamy uwagi. " Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych" - zaapelowała PSP.

Zalegający na dachach śnieg często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu, a jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, zaś lodu ok. 900 kg. Strażacy przypominają także, że niebezpieczne dla zdrowia i życia są również sople lodowe. "Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi" - napisali.