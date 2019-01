Straż pożarna: to była wyjątkowo tragiczna noc

1664 interwencje straży pożarnej. 828 pożarów, w których zginęły trzy osoby. To tragiczny bilans nocy sylwestrowej. Zdaniem strażaków tegoroczny Sylwester był wyjątkowo tragiczny.



- To była wyjątkowo tragiczna, niespokojna noc. Nie do końca chyba Polacy wzięli sobie do serca bezpieczne pożegnanie starego roku. Już mamy znacznie więcej interwencji niż w roku ubiegłym, a jeszcze przed nami prawie cały dzisiejszy dzień - powiedział PAP rzecznik PSP st. bryg. Paweł Frątczak.