Straż graniczna szuka domu dla porzuconego psa. "Potrzebuje dobrej opieki i miłości właściciela"

Porzucony pies szuka domu. Straż graniczna: Potrzebuje opieki i miłości

Straż graniczna z Karpat postanowiła więc podejść do sprawy inaczej i szuka nowego właściciela dla porzuconego psiaka. "Pies nie dostał jeszcze imienia. Jest to mieszaniec. Ma 8-12 miesięcy, waży ok. 15 kg. Jest bardzo towarzyski. Piesek ma problemy z jednym okiem. Potrzebuje dobrej ręki opiekuna i domu pełnego ciepła" - informują strażnicy.