Straszyn. Adam S. skazany. Miał robić zdjęcia 17-latce, wykorzystał ją

Sąd skazał 56-letniego Adama S. za wykorzystanie seksualne 17-latki. Mężczyzna zaprosił ją do siebie, obiecując profesjonalną sesję fotograficzną. Nastolatka uciekła z jego mieszkania przez okno.

Sąd ustalił, że Adam S. pozował na zamożniejszego niż w rzeczywistości i roztaczał przed nią wizję profesjonalnych zdjęć zrobionych w jego domu nad morzem. Gdy 17-latka przyjechała pociągiem do Gdańska, zabrał ją do swojego socjalnego mieszkania autobusem.

Adam S. przyznał, że doszło między nimi do nerwowej wymiany zdań. Twierdził, jednak że 17-latka ukartowała całą sytuację z matką, tak by "oskarżyć go bezpodstawnie o wykorzystanie seksualne i zaszantażowanie go w ten sposób, aby uzyskać pieniądze" - powiedziała sędzia Hartuna.