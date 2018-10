Strajk w LOT zawieszony. Jest deklaracja

Po ośmiu godzinach nocnych negocjacji strajk związkowców PLL LOT został zawieszony do poniedziałku do godziny 14:00. Porozumienie zakłada m.in. przywrócenie do pracy 66 pracowników spółki zwolnionych z powodu strajku.

Piątek był dziewiątym dniem strajku w LOT (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Negocjacje przedstawicieli zarządu PLL LOT ze strajkującymi związkowcami trwały od godz. 19:00 w piątek. Stronę związkową reprezentował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w sładzie: szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszota, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik oraz wiceprzewodnicząca Agnieszka Szelągowska. Związkowców reprezentował też ich prawnik Karol Sadowski oraz zaproszony przez związkowców negocjator - Piotr Wujec.

To właśnie on przedstawił wspólne oświadczenie PLL LOT i Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego. Napisano w nim, że Bartosz Piechota (czasowo oddelegowany z rady nadzorczej do zarządu LOT - przyp. red.) złożył deklarację "o woli pracodawcy przywrócenia do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik, przewodniczącego Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adama Rzeszota, oraz pozostałych 66 pracowników spółki zwolnionych z powodu strajku, który rozpoczął się 18 października 2018 roku".

Oświadczenie zawiera ponadto "deklarację o cofnięciu udzielonej 3 października 2018 r. kary nagany kpt. Adamowi Rzeszotowi, jak również cofnięcie roszczeń pieniężnych kierowanych do pracowników, którzy brali udział w strajku".

Rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki zapewnia, że zawieszenie strajku oznacza, że operacje lotnicze przewoźnika "będą powoli wracać do normy". - To dobra wiadomość dla naszych pasażerów i pracowników - sytuacja w spółce wraca do normy - oznajmił.

Strony spotkają się w poniedziałek o godzinie 8:00 w celu kontynuowania negocjacji.

Źródło: rmf24.pl, Twitter

