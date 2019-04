Strajk nauczycieli. Lech Wałęsa apeluje do liderów "Solidarności"

Były prezydent Polski Lech Wałęsa w rozmowie z Wirtualną Polską popiera strajk nauczycieli, krytykuje zachowanie oświatowej "Solidarności” i apeluje do przywódców obecnego związku. – Niech zostawią tamtą, zwycięską "Solidarność” w spokoju – mówi były prezydent.

W rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje stanowisko. - Od dawna powtarzałem, że kiedy dojechaliśmy do "Przystanku Wolność”, prosiłem żeby zwinąć sztandary. Przewidywałem takie numery, jak ten z obecną "Solidarnością”. Nie posłuchano mnie, więc już teraz nie doradzam. Nie wymądrzam się, bo wiem że i tak mnie nie posłuchają. Jak widzę, że niszczą nasz dorobek, jestem za tym, by przywódcom związku zabrano możliwość używania nazwy "Solidarność”. Niech zostawią tamtą, naszą zwycięską "Solidarność" do walki – mówi były prezydent Lech Wałęsa.