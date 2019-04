Strajk nauczycieli: Już niedługo początek protestu. Rodzice uczniów już dostają wiadomość sms o zawieszeniu zajęć

Strajk nauczycieli: protesty mogą się zacząć już za kilka dni. Niektórzy rodzice otrzymali wiadomości SMS, informujące o zawieszeniu zajęć w szkołach.

Przypominamy, że dotychczasowe rozmowy między związkowcami a rządem nadal nie przyniosły żadnego rezultatu. Wszystko wskazuje na to, że strajk nauczycieli odbędzie się już za kilku dni. Według informacji podanych przez Onet niektórzy rodzice już dostają informacje SMS o planowanych odwołaniu szkolnych zajęć od 8 kwietnia 2019. Tego typu komunikaty otrzymali między innymi rodzice z Warszawy, Poznania, Katowic oraz Kielc. W treści komunikatów znajdują się przede wszystkim informacje o logistycznych szczegółach strajku. Szkoły mogą wówczas nie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków pracy. Problemem byłby nie tylko brak nauczycieli, ale również problem z zapewnieniem dostatecznej opieki w szkolnych świetlicach i niedobór pracowników potrzebnych do obsługi szkolnych stołówek.

Wtorkowe rozmowy, z 3 kwietnia 2019 między związkowcami a rządem nie przyniosły żadnych rezultatów. Należy podkreślić, że strona rządowa negatywnie odniosła się do propozycji związków zawodowych. Konkretnie chodzi o nowy postulat ZNP i FZZ, które wycofały się z podwyżki 1000 zł, na rzecz 30-procentowych wynagrodzeń. Zdaniem związkowców, w praktyce oznacza to dla nauczyciela stażysty, zwiększenie wynagrodzenia o jakieś 720-730 zł. Nauczyciele dyplomowani zyskaliby wówczas podwyżki wysokości koło 990 zł. Wiadomo, że przewidywany początek strajku nauczycieli wypada 8 kwietnia. Termin ten zbiega się z harmonogramem egzaminów wewnętrznych. 10,11,12 kwietnia to termin egzaminu gimnazjalnego, a 15,16,17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Początek matur zaplanowano na 6 maja.