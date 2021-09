Strajk na lotniskach we Włoszech. "Chaos komunikacyjny"

O problemach, które wywołał strajk na lotniskach we Włoszech, przekonał się pan Karol wraz z żoną, którzy urlop spędzali na włoskiej Sycylii. - Przebywamy w miejscowości Alghero. Swój lot do Warszawy pierwotnie mieliśmy mieć dziś (wtorek 7 września- red.) o godzinie 15:10, jednak w związku ze strajkiem na lotniskach we Włoszech otrzymaliśmy wczoraj wiadomość od linii Wizz Air z informacją, że będzie on przesunięty na środę - relacjonował mężczyzna w rozmowie z Wirtualną Polską.