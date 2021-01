Strajk kobiet. Rzecznik policji chwali protestujących

Aborcja w Polsce. Anja Rubik na strajku kobiet w Warszawie: "To jest przerażające"

Nadkom. Marczak odniósł się też do taktyki policjantów i wskazał, że głównym celem działań, na którym się zawsze skupiają, jest bezpieczeństwo. - Nie mogę zatem zgodzić się z osobami, które uważają, że taktyka się zmieniła. To, co się zmieniło to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy - podkreślił.